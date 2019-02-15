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«Русал» обновил состав совета директоров 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
"Русал" после снятия американских санкций обновил состав совета директоров, говорится в сообщении компании.
Минфин США 27 января снял санкции с принадлежавших Олегу Дерипаске компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив при этом в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.
Компанию в связи с участием в региональных выборах покинул исполнительный директор Сергей Попов, на его место назначен Евгений Курьянов.
Также в состав совета введены независимые неисполнительные директора Максим Полетаев, Рэндольф Н. Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Йордан.
Всего в расширенном списке совета директоров перечислены 14 человек.
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Компании , Ник Йордан , Олег Дерипаска , Сергей Попов , Максим Полетаев , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Русал
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