«Русал» обновил состав совета директоров

"Русал" после снятия американских санкций обновил состав совета директоров, говорится в сообщении компании.

Компанию в связи с участием в региональных выборах покинул исполнительный директор Сергей Попов , на его место назначен Евгений Курьянов.

Всего в расширенном списке совета директоров перечислены 14 человек.