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Московский кредитный банк будет участвовать в инфраструктурных проектах Бурятии 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский кредитный банк будет участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Бурятии, соответствующее соглашение подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Бурятии Алексей Цыденов и зампредседателя правления банка Александр Казначеев. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального правительства.
"14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписано соглашение о сотрудничестве Республики Бурятия с ПАО "Московский кредитный банк" по реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры региона на принципах государственно-частного партнерства", — сообщили в пресс-службе.
Основной целью подписания соглашения, сказали в правительстве республики, является рост инвестиционной привлекательности Бурятии и развитие ее инфраструктуры.
"Данное соглашение позволит реализовать в Бурятии масштабные социальные проекты на принципах государственно-частного партнерства, включая концессионные соглашения", — отметили в пресс-службе. Московский кредитный банк, в свою очередь, планирует провести работу по повышению инвестиционной привлекательности реализуемых в регионе проектов в сфере социальной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в 2019 году в Бурятии начнется строительство и капитальный ремонт средних общеобразовательных школ, детских садов, других объектов социальной, транспортной инфраструктуры.
Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Комментарии
Компании , РИФ Сочи 2019 , Александр Казначеев , Алексей Цыденов , Московский кредитный банк
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