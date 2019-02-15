Московский кредитный банк будет участвовать в инфраструктурных проектах Бурятии

"14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписано соглашение о сотрудничестве Республики Бурятия с ПАО "Московский кредитный банк" по реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры региона на принципах государственно-частного партнерства", — сообщили в пресс-службе.

Основной целью подписания соглашения, сказали в правительстве республики, является рост инвестиционной привлекательности Бурятии и развитие ее инфраструктуры.

"Данное соглашение позволит реализовать в Бурятии масштабные социальные проекты на принципах государственно-частного партнерства, включая концессионные соглашения", — отметили в пресс-службе. Московский кредитный банк, в свою очередь, планирует провести работу по повышению инвестиционной привлекательности реализуемых в регионе проектов в сфере социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Бурятии начнется строительство и капитальный ремонт средних общеобразовательных школ, детских садов, других объектов социальной, транспортной инфраструктуры.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".