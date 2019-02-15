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Акции «Русала» на бирже Гонконга упали на 6,4% 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже продемонстрировали существенное падение в ходе утренних торгов в пятницу. К 10:30 по местному времени (05:30 мск) они подешевели на 6,39% — до 3,66 гонконгских долларов за бумагу, свидетельствуют данные котировок.
До начала торговой сессии "Русал" объявил о кадровых перестановках в составе совета директоров. Компанию покинул исполнительный директор Сергей Попов, на его место назначен 38-летний Евгений Курьянов. Уточняется, что Попов оставил пост с 14 февраля, отставка связана с планами его участия в выборах в законодательное собрание одного из регионов РФ.
Также в состав совета директоров введены независимые неисполнительные директора — Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан.
27 января министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго".
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Комментарии
Компании , Рынки , Ник Джордан , Сергей Попов , Максим Полетаев , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Русал
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