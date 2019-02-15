Tele2 по итогам 2018 г. вышла на безубыточность

Мобильный оператор ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2 ) в 2018 году вышел на безубыточность; выручка оператора в 2018 году по МСФО выросла по сравнению с предыдущим годом на 16%, до уровня 143 миллиарда рублей, сообщил агентству "Прайм" глава компании Tele2 Сергей Эмдин

"У нас прошлый год был очень удачный. Мы существенно выросли по выручке, достигли уровня 143 миллиардов рублей. Существенно выросли по рентабельности. Пока рентабельность раскрывать не будем, 5 марта у нас более полное раскрытие. Мы выполнили план по выходу на чистую прибыль. Можно констатировать, что компания стала прибыльной", — сказал Эмдин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Абонентская база оператора, по его словам, также выросла в прошлом году. "Рост по абонентам не такой впечатляющий в процентах, но на падающем рынке мы все равно продолжаем рост. Поэтому в целом мы удовлетворены результатами 2018 года. Считаем, что та стратегия, которая была принята в конце 2016 года, позволяет нам уже не разово, а системно показывать хорошие результаты", — заметил глава Tele2.

"Надеемся, что мы разовьем успех 2018 года в 2019 году. По крайней мере, есть все предпосылки, что в 2019 году будет история хорошего роста — без демпинга, именно за счёт изменения структурной базы абонентов в пользу большего количества абонентов, которые активно потребляют услуги мобильного интернета на современных смартфонах, на последних технологиях 4G", — добавил он.

Объём инвестпрограммы, по его словам, в 2019 году будет сопоставим с программой 2018 года (по итогам трех кварталов 2018 года капзатраты составили около 16 миллиардов рублей, значительная часть капзатрат выпадает на четвёртый квартал).