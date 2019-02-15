ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк договорились о финансировании первой очереди ГМК «Удокан»

ВЭБ.РФ, Газпромбанк Сбербанк и Байкальская горная компания (входит в холдинг USM) договорились о финансировании первой очереди освоения Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительства горно-металлургического комбината. Соответствующее соглашение подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

Структурирование финансирования проекта будет осуществляться в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования в форме синдиката российских банков с использованием целевых траншей и субсидирования процентной ставки, уточнили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"Общий бюджет проекта составляет $2,9 млрд (включая вложения акционеров, НДС и расходы на финансирование). Синдицированный кредит сроком на 12 лет будет направлен на финансирование инвестиционных и операционных затрат, включая строительно-монтажные работы и поставку оборудования. В соответствии с базовыми условиями банки — партнеры предоставят финансирование в следующих долях: ВЭБ.РФ — 20%, Газпромбанк — 40%, Сбербанк — 40%", — добавили в пресс-службе госкорпорации.

Удокан — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди.

Предполагается, что в конце 2021 года на комбинате стартуют пусконаладочные работы, а в середине 2022 года запланирован выход на проектную мощность в 12 млн т руды в год.