Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.79
75.21
75.39
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.97
74.73
Индексы и котировки Brent
64.65
–0.35 Золото
1315.95
+0.01 РТС
1170.22
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1284
–0.0161
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

Газпромбанк вложит 6 млрд руб. в строительство дороги и моста на Ямале 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Газпромбанк профинансирует строительство дороги Коротчаево — Уренгой и моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе, объем инвестиций составит 6 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано в рамках Российского инвестиционного форума.
Проект предусматривает строительство автомобильной дороги Коротчаево — Уренгой протяженностью 2,72 км, в том числе — моста через реку Пур длинной 1,02 км. Кроме того, планируется монтаж системы весогабаритного контроля на левом берегу реки и обустройство пункта взимания платы с грузовых автомобилей.
"До недавнего времени в районе планируемого моста работали только две лицензированных переправы, которые не обеспечивают круглогодичного сообщения между поселками Коротчаево и Уренгой на разных берегах реки Пур, в связи с периодами ледохода, а также затоплением берегов при половодье", — отмечается в сообщении банка.
Создаваемый мостовой переход обеспечит круглогодичное сообщение с "большой землей" для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов ЯНАО. Данный проект включен в Схему территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа и находится на контроле администрации президента РФ, как социально значимый проект.
ТАСС: последние новости
Посол РФ: будущее газопровода "Турецкий поток" в Болгарии зависит от правительства страны Вознаграждение "Почта банка" сотрудникам "Почты" составляет 1 млрд рублей в год Костин допустил отказ ВТБ от интеграции банка "Возрождение"
Комментарии
Компании , РИФ Сочи 2019 , Газпромбанк , Администрация Президента РФ
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение