Газпромбанк вложит 6 млрд руб. в строительство дороги и моста на Ямале

Газпромбанк профинансирует строительство дороги Коротчаево — Уренгой и моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе, объем инвестиций составит 6 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано в рамках Российского инвестиционного форума.

Проект предусматривает строительство автомобильной дороги Коротчаево — Уренгой протяженностью 2,72 км, в том числе — моста через реку Пур длинной 1,02 км. Кроме того, планируется монтаж системы весогабаритного контроля на левом берегу реки и обустройство пункта взимания платы с грузовых автомобилей.

"До недавнего времени в районе планируемого моста работали только две лицензированных переправы, которые не обеспечивают круглогодичного сообщения между поселками Коротчаево и Уренгой на разных берегах реки Пур, в связи с периодами ледохода, а также затоплением берегов при половодье", — отмечается в сообщении банка.