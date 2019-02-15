Банк «Открытие» поддержит развитие малого и среднего бизнеса на Кубани

"Поддержке малого и среднего бизнеса банк "Открытие" будет уделять особое внимание. По итогам минувшего года мы выдали предпринимателям Кубани 2,5 млрд рублей кредитов, это значительно превышает объем финансирования, предоставленного в 2017 году. Банк готов финансировать ключевые инфраструктурные проекты региона, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства", — цитирует Задорнова пресс-служба.

Финансовое учреждение готово также выступить партнером в реализации проектов по строительству фармацевтического завода в Красноармейском районе, цементного завода "Горный" в Новороссийске и ряда других крупных проектов края.

"Банк "Открытие" — давний партнер края, который принимает активное участие в развитии экономики Кубани. За все время работы банк выдал бизнесу региона около 4,6 млрд рублей кредитов, это 2% от общего объема кредитования в крае. Уверен, цифра может быть больше. Соглашение будет способствовать развитию предпринимательства и ипотечного кредитования жителей Кубани", — цитирует Кондратьева пресс-служба.

В регионе работает шесть подразделений банка — в Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Анапе и Сочи, с учетом партнеров банка количество офисов на Кубани достигает 24. "Открытие" выступает спонсором и организатором гран-при Formula-1 России, участвует в благотворительности, в частности, была оказана помощь пострадавшим в результате наводнения в Крымске.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".