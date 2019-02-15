МегаФон займется цифровизацией Сочи и городов Калмыкии, Тульской и Рязанской областей

МегаФон в рамках проходящего в Сочи Российского инновационного форума подписал соглашения о сотрудничестве с представителями администрации Сочи, Республики Калмыкия, Тульской и Рязанской областей.

Достигнуты договоренности о долгосрочном взаимодействии в целях развития цифровой экономики регионов.

Пилотные решения МегаФона коснутся различных сфер: городского транспорта, медицины, образования, социальной и инвестиционной сфер, а также туризма.

МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации таких крупных высокотехнологичных проектов, заявил генеральный директор компании Геворк Вермишян

«Развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России», — подчеркнул он.

МегаФон как активный участник АНО «Цифровая экономика» уже ведет работу по развитию инновационных решений в нескольких регионах России.

Например, в Иннополисе работают «умные» счетчики для контроля ресурсов ЖКХ, в автобусах Пскова установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц и обнаружения оставленных вещей, а в Великом Новгороде тестируется решение в телемедицине в форматах «врач-врач» и «врач-пациент», при этом общение возможно в письменном виде, в формате аудио— или видеоконференции.

Решения МегаФона также успешно применяются в таких городах, как Самара, Челябинск и Брянск.