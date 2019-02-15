Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.67
75.07
75.27
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.80
74.50
Индексы и котировки Brent
65.59
+0.37 Золото
1316.73
–0.07 РТС
1175.21
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1262
–0.0183
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

МегаФон займется цифровизацией Сочи и городов Калмыкии, Тульской и Рязанской областей 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: ТАСС
МегаФон в рамках проходящего в Сочи Российского инновационного форума подписал соглашения о сотрудничестве с представителями администрации Сочи, Республики Калмыкия, Тульской и Рязанской областей.
Достигнуты договоренности о долгосрочном взаимодействии в целях развития цифровой экономики регионов.
Пилотные решения МегаФона коснутся различных сфер: городского транспорта, медицины, образования, социальной и инвестиционной сфер, а также туризма.
МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации таких крупных высокотехнологичных проектов, заявил генеральный директор компании Геворк Вермишян.
«Развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России», — подчеркнул он.
МегаФон как активный участник АНО «Цифровая экономика» уже ведет работу по развитию инновационных решений в нескольких регионах России.
Например, в Иннополисе работают «умные» счетчики для контроля ресурсов ЖКХ, в автобусах Пскова установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц и обнаружения оставленных вещей, а в Великом Новгороде тестируется решение в телемедицине в форматах «врач-врач» и «врач-пациент», при этом общение возможно в письменном виде, в формате аудио— или видеоконференции.
Решения МегаФона также успешно применяются в таких городах, как Самара, Челябинск и Брянск.
Газета.Ru: последние новости
Netflix отказался делиться с Apple В венесуэльской оппозиции высказались за контакты с Россией Гендиректор МегаФона: к 2025 году системы «умного города» будут давать $2,5 трлн выручки
Комментарии
Компании , Геворк Вермишян
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Клиентов Сбербанка стали чаще обманывать
Личный счет Другое
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение