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Чубайс заступился за задержанного в Москве Майкла Калви 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американского предпринимателя, основателя фонда Baring Vostok, заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей.
В Москве задержали американского бизнесмена
«Могу сказать, что Майкл Калви — один из самых уважаемых инвесторов, который стоял у истоков создания нашей индустрии, обладает высокой репутацией в деловых кругах как в России, так и за рубежом», — сказал Анатолий Чубайс.
Председатель Российского совета фондов прямых инвестиций добавил, что благодаря Калви в страну было привлечено 4 млрд долларов, передаёт ТАСС.
По данным СКР, американец ввёл в заблуждение совет директоров банка «Восточный» относительно стоимости акций. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления топ-менеджера кредитной организации. Решение о мере пресечения для Калви будет принято сегодня. Пять других фигурантов арестованы накануне.
Говорит Москва: последние новости
Суд арестовал двух фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok Венесуэльская нефтяная компания опровергла открытие счетов в Газпромбанке Майкл Калви обвинил сотрудников банка «Восточный» в ложном доносе из-за конфликта
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