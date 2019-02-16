Чубайс заступился за задержанного в Москве Майкла Калви

Американского предпринимателя, основателя фонда Baring Vostok, заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей.

«Могу сказать, что Майкл Калви — один из самых уважаемых инвесторов, который стоял у истоков создания нашей индустрии, обладает высокой репутацией в деловых кругах как в России, так и за рубежом», — сказал Анатолий Чубайс.

Председатель Российского совета фондов прямых инвестиций добавил, что благодаря Калви в страну было привлечено 4 млрд долларов, передаёт ТАСС.

По данным СКР, американец ввёл в заблуждение совет директоров банка «Восточный» относительно стоимости акций. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления топ-менеджера кредитной организации. Решение о мере пресечения для Калви будет принято сегодня. Пять других фигурантов арестованы накануне.