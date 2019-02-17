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Что было в России до «Газпрома» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «ГАЗПРОМ»
Крупнейшая газовая корпорация празднует день рождения.
Первые газовые фонари в России зажглись на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге в 1819 году. Но в быту «голубое топливо» использовался мало, и в целом эта индустрия находилась в зачаточном состоянии ещё десятки лет. Газификация Москвы началась только в 60-х годах XIX века.
К началу XX века в России насчитывалось всего три десятка небольших заводиков по производству светильного газа (его получали методом сухой перегонки угля). В то же время начала развиваться добыча нефти, неизбежным спутником которой был и нефтяной газ. Первые котельные с новым видом топлива появились в Баку и Грозном.
Хотя до 30-х годов природный газ не считался особенно значимым ресурсом, Советский Союз медленно осваивал первые месторождения. Новый виток в истории газовой промышленности произошёл в 1933 году — был создан «Главгаз», под руководством которого начались поиски и разработка новых месторождений. Объёмы добычи стали расти.
На государственный уровень «голубое топливо» вышло только в 1989 году, когда впервые в названии органа власти появилось слово газ — это было Министерство нефтяной и газовой промышленности. Впрочем, оно существовало недолго: в том же году ведомство было преобразовано в Государственный газовый концерн «Газпром». После развала СССР на базе концерна было создано Российское акционерное общество «Газпром». Постановление Правительства РФ вступило в силу 17 февраля 1993 года — эта дата сегодня считается днём рождения современной госкорпорации.
Сегодня «Газпром» по многим параметрам опережает другие газовые компании мира: корпорация обладает самыми крупными запасами природного газа, также в её собственности находится самая крупная на планете газотранспортная система (150 тысяч километров). На долю «Газпрома» приходится 20 процентов мировой добычи газа. Компания входит в тройку крупнейших энергетических компаний мира по рыночной капитализации.
Основными направлениями деятельности госкорпорации являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. На сегодняшний день «Газпром» занимается в основном разработкой газовых ресурсов Восточной Сибири, Дальнего Востока, полуострова Ямал и Арктического шельфа.
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Компании , Газпром , Правительство РФ
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