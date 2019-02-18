Ненужность Sukhoi SuperJet объяснили ошибками европейцев

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от использования российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) из-за того, что не смогла вписать его в свою бизнес-модель, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров , которого цитирует РИА Новости

«Что касается отказа CityJet — это не новость, а давно обсуждающийся с этой компанией вопрос. Главная проблема в том, что они не смогли, к сожалению, для себя выбрать качественную бизнес-модель, чтобы использовать этот самолет. Бизнес-модель, к сожалению, оказалась неэффективной», — отметил Мантуров.

По его словам, в настоящее время рассматриваются несколько вариантов передачи самолетов новым эксплуатантам, в том числе словенской авиакомпании Adria. Еще один касается российского перевозчика «Азимут», который будет использовать SSJ100 для корпоративных перевозок. В обоих случаях самолеты сперва вернут их владельцу — компании «ВЭБ-лизинг»

До недавнего времени CityJet оставалась единственной европейской авиакомпанией, эксплуатировавшей SSJ100. Согласно контракту, ей должны были поставить 15 воздушных судов. Однако недавно с ее сайта была удалена информация об их использовании, из-за чего российские СМИ сделали вывод об их возврате. Позднее «Гражданские самолеты Сухого» опровергли эту версию, заявив, что взаимодействуют с перевозчиком для решения вопроса.

В прошлом году от SSJ100 отказалась бельгийская Brussels Airlines. Решение там объяснили проблемами, возникшими в ходе эксплуатации, а также пользовательской инструкцией, не переведенной с русского языка.