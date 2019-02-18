У российского бизнеса появилась надежда

«Если говорить философски, то для бизнеса очень важно настроение. Так вот, настроение бизнеса сейчас — это пока, скорее, настроение надежды», — отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас значительные ресурсы направляются на «формирование будущего, а не на сегодняшнюю потребность». В обозримом будущем Россия способна стать страной с сильной и успешной экономикой, а значит, и с успешными предпринимателями, считает Репик.

«В результате те, кто сомневался с проектами, какими-то решениями, финансированием, сейчас настроены чуть более бодро, заинтересованно», — сказал глава «Деловой России».

Все больше предпринимателей, по его мнению, перестают ориентироваться на антироссийские санкции и стремятся начать свое дело, поскольку «потом может быть уже поздно: конкуренция подталкивает к решению».