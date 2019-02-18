В Кремле следят за ситуацией вокруг дела Baring Vostok

Основателя Baring Vostok Майкла Калви на данный момент нельзя считать виновным в мошенничестве, так как суда еще не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отметив, что в Кремле внимательно следят за ситуацией.

В субботу Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и совладельца банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Защита Калви намерена обжаловать арест.

"Мы знаем, что суд принял решение о его задержании, мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-то либо обвинению, ибо суда не было и он может быть признан виновным только по решению суда. И мы очень внимательно, естественно, следим за развитием, этой обстановкой", — сказал Песков.

Песков также отметил, что такие события могли произойти в любой стране и с любым предпринимателем.

"Правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон, обеспечивать законность. Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя", — сказал он.

"Безусловно, мы хорошо знаем об инвестиционной деятельности, инвестиционной активности Майкла на российском рынке на протяжении многих лет, давайте дождемся того, как мы получим какую-то информацию по конкретным пунктам, в чем там обвиняют", — подытожил Песков.