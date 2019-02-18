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«Аэрофлот» назвали лучшей российской авиакомпанией 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Фото: Р-Спорт
Метапоиск momondo.ru подвел итоги первой тревел-премии в России Momondo Open World Awards за 2018 год, которая объединила любителей и профессионалов индустрии путешествий, и объявил победителей в 16 номинациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Победителей в каждой из 16 номинаций выбирали россияне с помощью онлайн-голосования, которое прошло в конце 2018 года. В выборе лучших представителей туристической индустрии приняли участие около 13,5 тысячи человек.
"По итогам голосования лучшей авиакомпанией России стал "Аэрофлот", среди зарубежных перевозчиков признание наших соотечественников снискал Emirates. Лучшим аэропортом в России посчитали московский Шереметьево", — рассказали в Momondo.
Из сайтов для покупки авиабилетов россияне считают лучшим Ozon.travel, из площадок для поиска и бронирования отелей — Booking.com, а из сервисов для поиска гидов и экскурсий — Tripster.
"Лучшим направлением внутри страны стал Санкт-Петербург. Северная столица получила больше всего голосов и обогнала Байкал, Сочи, Камчатку. Звание главного безвизового направления завоевал далекий Таиланд. Наиболее подходящим местом для путешествий с детьми наши соотечественники сочли Турцию. А открытием года подавляющее большинство россиян назвали Грузию", — поделились данными аналитики.
В блогосфере отличились Orange Traveler как главный блог о путешествиях, @alex.mazurov на первом месте и @mishka.travel на втором как лучшие тревел-блоги в Instagram, "Орел и решка" — как самый интересный YouTube-канал о путешествиях. Первым тревел-пабликом в социальной сети "ВКонтакте" стал Vandrouki, он же признан лучшим сервисом с тревел-акциями и спецпредложениями.
"Онлайн-голосование среди россиян позволило выявить их любимые направления, а также определить сервисы, блоги и сайты, которые помогают исследовать мир. Будь то безвизовый режим целой страны или красивая фотография в Instagram — что угодно может вдохновить нас на очередную поездку, — сказала представитель метапоиска Ирина Рябовол. — Мы верим, что путешествия позволяют нам расширить кругозор и стать более терпимыми по отношению к окружающим. Поэтому мы считаем нужным и полезным награждать тех, кто мотивирует людей исследовать мир".
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