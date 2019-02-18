Производителя Sukhoi Superjet уличили во лжи

«CityJet является лидирующим в Европе провайдером долгосрочных лизинговых услуг, включая "мокрый лизинг" (включает экипаж судна и его обслуживание — «Лента.ру»), и мы не пересматриваем своей бизнес-модели», — приводит агентство слова главы пресс-службы ирландской авиакомпании Ричарда Мура.

По его словам, никаких «активных контактов с ГСС» у компании не было, а последняя рабочая переписка состоялась 7 января.

«Правила конфиденциальности, которых придерживается CityJet, не позволяют ему дать более подробные комментарии на этот счет», — отметил представитель ирландской компании.

Ранее в понедельник, 18 февраля, министр промышленности и торговли Денис Манутров заступился за ГСС, отметив, что ирландская компания решила отказаться от российского самолета Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в связи с тем фактом, что не смогла адаптировать под него свою бизнес-модель.

В «Гражданских самолетах Сухого» просто отрицали, что CityJet отказывается от российских самолетов. В российской компании утверждали, что ведут тесные контакты с ирландцами и решают вопрос. Непопулярность российских Sukhoi Superjet-100 связана со сложностями обслуживания самолетов, авиакомпании жалуются на недоступность запчастей, которые приходится долго ждать, из-за чего самолеты долго простаивают. В Мексике пришлось даже разбирать один из лайнеров на запчасти, чтобы отремонтировать остальные самолеты.

В прошлом году от SSJ-100 отказалась бельгийская компания Brussels Airlines, она решила заменить российские самолеты на канадские Bombardier CRJ 900.