Россия пыталась купить долю в Barclays в разгар кризиса

Речь шла о доле в 1,5% в британском банке. Сделка оценивалась в £500 млн В разгар финансового кризиса, когда британский банковский гигант Barclays изо всех сил пытался избежать финансовой помощи Великобритании, российское правительство не исключало вероятность покупки доли в банке. Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на протокол заседания финансового комитета в октябре 2008 года, Россия "дала понять о своем намерении" приобрести долю в Barclays за £500 млн ($641 млн). По данным издания, протокол был представлен во время судебного разбирательства по делу о мошенничестве, в котором было замешано руководство банка. Разбирательство в суде продолжается до сих пор.

Как сообщает Bloomberg, получить 1,5% в Barclays Россия могла, благодаря связям с Хансом-Йергом Рудлоффом, входившего в руководство банка. Однако сделка сорвалась, когда финансовая организация намеревалась заключить другую — с инвесторами из Абу-Даби и Катара. Согласно протоколу финансовый комитет «с осторожностью отнесся» к инвестиционному предложению.

Рудлофф был тогда председателем Barclays Capital, инвестиционно-банковского подразделения банка. Он также входил в состав Совета директоров “Роснефти” в течение семи лет до переизбрания в июне 2018 года.

Между тем, в протоколе отмечено, что вместо сделки с Россией, Barclays предпочел выплатить Катару £120 млн, чтобы в дальнейшем обеспечить финансирование организации из этой страны.

Судебный процесс над банкирами, обвиняемыми в мошенничестве во время глобального финансового кризиса, начался в начале января в лондонском суде. Правда, нынешнее разбирательство не имеет ничего общего с продажей ценных бумаг с ипотечным покрытием и субстандартных кредитов, которые почти разрушили финансовую систему и вынудили миллионы потребителей покинуть свои дома.

Как сообщает портал Zerohedge, в конце 2018 года четыре руководителя Barclays, включая бывшего генерального директора Джона Варли , предстали перед судом за мошенничество, связанное с двумя экстренными увеличениями капитала, предпринятыми в 2008 году. Чтобы попытаться предотвратить национализацию (которая угрожала не только благополучию акционеров, но и ставила под удар бонусы руководства), банк обратился к группе катарских инвесторов, которые вложили в банк около £12 млрд (почти $16 млрд).

В обмен на экстренные кредиты Barclays заплатил £322 млн ($423 млн) в качестве «сборов», которые на самом деле были «хитрыми» выплатами катарскому шейху, который организовал финансирование. Чтобы гарантировать, что сделка состоялась, руководители якобы сговорились скрыть эти платежи от своих инвесторов, британского государства и, естественно, от прессы.