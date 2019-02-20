«Система» закрыла сделку по покупке 25% Etalon Group за $226,6 млн

АФК "Система" объявила о покупке пакета акций Etalon Group — одной из крупнейших девелоперских и строительных компаний России.

Пакет в размере 25% куплен у основателя и крупнейшего акционера Etalon Group Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн Ранее АФК "Система" объявила о подписании с компанией Etalon Group обязывающего соглашения о продаже за 15,2 млрд руб. 51% акций АО "Лидер-Инвест", ведущего московского девелопера жилой недвижимости.

Etalon Group — один из крупнейших и старейших российских девелоперов жилой недвижимости с ведущими позициями на рынке Санкт-Петербурга и растущим присутствием в Москве и Московской области. Портфель компании представлен 39 проектами на разной стадии реализации, преимущественно в сегментах комфорт— и бизнес-классов с высоким уровнем доходности. Общая реализуемая площадь составляет более 2,73 млн кв. м, общая рыночная стоимость портфеля, по оценке Knight Frank, превышает 132 млрд руб. на 30 июня 2018 г. В 2018 г. Etalon Group реализовала 628 тыс. кв. м недвижимости на сумму 68,7 млрд руб. Выручка компании в 2017 г. составила 70,6 млрд руб., EBITDA — 13,2 млрд руб.

"Объединение активов и экспертизы менеджмента Etalon Group и "Лидер-Инвеста" позволит создать лидера рынка жилой недвижимости с портфелем проектов общей площадью 4 млн кв. м", — заявил президент АФК "Система" Андрей Дубовсков.