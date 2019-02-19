Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.39
74.89
74.85
Прогноз
25.02 – 04.03
$
67.00
74.84
Индексы и котировки Brent
66.41
+0.09 Золото
1329.89
+0.07 РТС
1170.99
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.1291
–0.0144
04.02
1.1435
15.02
05.02
24.01

Российских чиновников оставят без иностранной мебели 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские производители мебели попросили правительство запретить госкомпаниям покупать продукцию их иностранных конкурентов, пишет «Коммерсантъ».
Издание ссылается на письмо президента Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александра Шестакова, которое тот направил вице-премьеру Алексею Гордееву. В нем Шестаков просит расширить действующий с 2017 года двухлетний запрет на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.
По данным главы АМДПР, такая мера помогла российским производителям нарастить поставки на 15 процентов, однако не привела к сокращению импорта, который за этот же срок, напротив, вырос — на 15,9 процента (с января по октябрь).
Рост зарубежных поставок связан с закупками госкомпаний и монополий, доля правительства в которых составляет не менее половины, отмечает Шестаков. На них приходится около 10 процентов от всего объема отечественного рынка (что примерно на 20 процентов больше, чем на нужды госорганов).
Шестаков просит правительство продлить действующий мораторий до конца 2021 года и распространить его на сделки с участием госкомпаний. По его оценкам, это поможет увеличить выручку российских производителей на 100 миллиардов рублей.
Последние новости
Полковник ГРУ Квачков вышел из колонии Российским военным запретили иметь смартфоны и вести соцсети Квачков прокомментировал отравление своего коллеги Скрипаля в Солсбери
Комментарии
Компании , АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ , Александр Шестаков
Читайте также
Видео
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Россиян предупредили о финансовой яме
Личный счет
В квитанции ЖКХ включили несуществующую услугу
Личный счет
SSJ-100 оказался никому не нужен
Компании Статьи
Киеву предрекли конец транзитной монополии
Экономика СНГ
Россиянам дали совет по хранению сбережений
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение