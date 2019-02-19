Danske Bank прекращает операции в России и Прибалтике

Датский банк Danske Bank прекращает деятельность в странах Прибалтики и России, говорится в сообщении кредитной организации.

«В связи с делом о подозрительных транзакциях в Эстонии в период с 2007 по 2015 год, Управление по финансовому надзору Эстонии предписало Danske Bank прекратить банковскую деятельность в Эстонии, с чем согласился Danske Bank», — говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что «независимо от предписания Управления по финансовому надзору Эстонии, а также в соответствии со стратегией сфокусировать внимание на рынках Северной Европы, банк на протяжении некоторого времени обдумывал будущее своей деятельности в Эстонии, Латвии и Литве, а также деятельность в России».

«Danske Bank принял решение прекратить эту деятельность», — говорится в сообщении.

В конце июля 2018 года Reuters сообщило об инициированном в Эстонии расследовании причастности Danske Bank к отмыванию денег через местное отделение банка. В начале сентября издание FT выяснило, что граждане РФ и других бывших республик СССР перевели через «дочку» Danske Bank в Эстонии около $30 млрд