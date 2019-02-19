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Мусоросортировочный комплекс будет введен в Белгородской области при поддержке Корпорации МСП 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
ООО «Флагман» привлекло заемное финансирование по льготной ставке в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства объемом 803 млн рублей в МСП Банке на реализацию проекта по строительству автоматизированного мусороперерабатывающего завода и полигона по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в Белгородской области. В обеспечение кредита предоставлены прямая гарантия для стартапов Корпорации МСП на сумму 375 млн рублей и поручительство Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию на сумму 25 млн рублей.
Средства направлены на строительство двух площадок: мусоросортировочного комплекса с проектной мощностью не менее 150 тыс. тонн в год и полигона по захоронению твердых бытовых отходов с проектной мощностью захоронения до 200 тыс. тонн ежегодно.
Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2019 году. Предприятие будет реализовывать вторичное сырье: стеклобой, различные виды макулатуры, металлолом, PET-флексы (переработанные пластиковые бутылки), пластиковый гранулят и др.
Проект соответствует приоритетному направлению развития науки, технологий и техники в Российской Федерации — п.6 «Рациональное природопользование», утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899, а также целям и отраслевым приоритетам Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 84-р от 25 января 2018 года.
Реализация проекта позволит решить проблему утилизации отходов в Белгородской области, открыть новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в местные бюджеты.
По состоянию на 19 февраля 2019 года субъекты МСП Белгородской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 10,6 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 12,7 млрд рублей.
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Компании , Правительство РФ
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