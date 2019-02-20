Центробанк проводил проверку в банке «Восточный» в августе 2018 года. По ее итогам была обнаружена необходимость досоздания резервов на сумму в 16,7 миллиардов рублей. Также регулятор нашел признаки вывода активов в присоединенном к «Восточному» банку «Юниаструм».
ЦБ тогда назвал уровень кредитного риска «Восточного» «критическим». Это было вызвано тем, что качество активов, которые появились у банка после присоединения «Юниаструма» не контролировалось. Напомним, банк «Восточный» присоединил «Юниаструм», владельцем которого был Артем Аветисян, в январе 2017 года. В объединенной организации Аветисян получил 32%, а Baring Vostok — 44,5%.
Обнаружилось, что более половины всех выданных кредитов «Юниаструма», перешедших на баланс «Восточного», были сосредоточены на двух группах заемщиков: «группа Зыкова» и «группа „Волгабас“. Партнер Вячеслава Зыкова по „Клубу лидеров“, являясь акционером „Восточного“, написал заявление на Baring Vostok. Также Центробанк усмотрел признаки вывода активов через „Юниаструм“ в операциях с акциями „группы Зыкова“.
В ходе проверки регулятор также выяснил, что „Восточный“ неадекватно оценивал риски по кредитам. Банк должен был отнести 54% своих кредитов к проблемным, а в документах к таким причислены всего 24%. При этом и. о. Председателя правления „Восточного“ Александр Нестеренко заявил, что банк достаточно устойчив и выделит 13,5 миллиардов рублей резервах уже к концу 2020 года, пишет РБК.
Напомним, главу Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых фигурантов задержали 15 февраля. По версии следствия, подозреваемые под видом сделки с „Восточным“ похитили у банка почти 2,5 миллиарда рублей. Все задержанные сотрудники Baring Vostok подали жалобы на свой арест, считая его незаконным.