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AliExpress будет продавать товары через «ВКонтакте» 

News.ru + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Китайский интернет-магазин AliExpress будет интегрирован в социальную сеть «ВКонтакте». Это произойдёт конце февраля 2019 года.
Отмечается, что пользователи соцсети смогут в течение нескольких месяцев покупать товары на AliExpress с помощью платёжного интерфейса VK, сообщает Bloomberg.
Как ранее писал News.ru, AliExpress и принадлежащая ему площадка Tmall составили рейтинг товаров, к которым покупатели из России в 2018 году проявляли наибольший интерес. Активнее всего россияне искали смартфоны компании Xiaomi — Redmi Note 5 и Redmi 4.
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