AliExpress будет продавать товары через «ВКонтакте»

Китайский интернет-магазин AliExpress будет интегрирован в социальную сеть «ВКонтакте». Это произойдёт конце февраля 2019 года.

Отмечается, что пользователи соцсети смогут в течение нескольких месяцев покупать товары на AliExpress с помощью платёжного интерфейса VK, сообщает Bloomberg

Как ранее писал News.ru, AliExpress и принадлежащая ему площадка Tmall составили рейтинг товаров, к которым покупатели из России в 2018 году проявляли наибольший интерес. Активнее всего россияне искали смартфоны компании Xiaomi — Redmi Note 5 и Redmi 4.