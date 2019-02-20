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Чистая прибыль Glencore за 2018 г. упала в 1,7 раза 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в 2018 году сократил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 1,7 раза по сравнению с показателем предыдущего года, до 3,408 миллиарда долларов, говорится в отчетности трейдера.
Чистая разводненная прибыль на акцию составила 0,24 доллара против прибыли в 0,4 доллара в 2017 году. Выручка компании выросла при этом на 7% по сравнению со значением прошлого года, до 219,754 миллиарда долларов. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 7%, до 15,767 миллиарда долларов. Чистый долг за год увеличился на 44% и составил 14,71 миллиарда долларов.
Согласно прогнозам аналитиков, которые опубликовала газета The Wall Street Journal, скорректированная EBITDA ожидалась на уровне 16,14 миллиарда долларов, а долг — на отметке в 13,52 миллиарда.
Снижение прибыли связано с негативным влиянием от убытков в 1,6 миллиарда долларов в основном за счет обесценивания активов Mutanda и Mopani, отмечается в релизе.
Компания в релизе также объявила о новой программа выкупа акций на 2 миллиарда долларов, которая продлится до конца текущего года.
Glencore — один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.
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Компании , Недвижимость , Wall Street Journal
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