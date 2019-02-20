Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
65.99
74.67
74.79
Прогноз
25.02 – 04.03
$
67.36
73.35
Индексы и котировки Brent
66.17
+0.12 Золото
1343.94
+0.02 РТС
1185.47
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
20.02
1.1340
–0.0073
05.02
1.1413
17.02
06.02
25.01

Компания «ПЭК» выходит на европейский рынок 

РИА Новости 2 часа назад
Российская транспортная компания «ПЭК» 12 февраля подписала договор о сотрудничестве с немецким грузоперевозчиком Emons Spedition GmbH. Теперь у клиентов «ПЭК» есть возможность доставки грузов из любого европейского города в любой город России.
Транспортная компания «ПЭК» ("Первая экспедиционная компания") запустила новую услугу — перевозку сборных грузов из Европы. С открытием новых направлений и началом работы 140 зарубежных представительств, филиальная сеть «ПЭК» увеличилась до 327 отделений, обеспечивающих грузовое сообщение по территории Европейского Союза и России.
На данный момент услуга доступна юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ. Отправки грузов из ЕС в Россию осуществляются еженедельно, через консолидационный склад в Германии. Помимо транспортировки, «ПЭК» оказывает своим клиентам помощь в оформлении сопроводительных документов и международных транспортных накладных.
Ключевые преимущества новой услуги «ПЭК»: гарантированные сроки доставки из любого города Европы в любой город России и прозрачная система тарификации, при которой клиент получает единый счет за все этапы транспортировки. На сайте «ПЭК» функционирует уникальный онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость перевозки груза из любой точки Европы в любую точку России. При расчете клиент сразу получает цену, которая включает в себя все сегменты перевозки.
"ПЭК" выходит на глобальный уровень, в настоящий момент мы активно развиваем международное направление деятельности компании. Теперь у наших клиентов появилась возможность доставлять товары из Европы с прозрачной тарификацией и гарантированными сроками доставки", — комментирует заместитель директора транспортной компании «ПЭК» Вадим Филатов.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­——
Справка о компании:
"ПЭК" (ранее «Первая экспедиционная компания») — один из крупнейших российских грузоперевозчиков, специализирующийся на перевозке сборных грузов. Компания создана в 2001 году, использует авто— и авиатранспорт для доставки грузов по всей территории РФ (включая Крым) и Казахстана. C 2014 года открыто направление доставки грузов с территории КНР.
Для перевозки принимаются как небольшие корреспондентские отправления, так и грузы весом до 20 тонн. Услугами «ПЭК» ежемесячно пользуются более 300 тысяч клиентов: производственные и дистрибьюторские компании, федеральные и региональные торговые сети, интернет-магазины и физлица. За последний год услугами «ПЭК» воспользовались более 3 миллионов клиентов.
Численность персонала компании — 10 тысяч человек. Головной офис находится в Москве. В 142 городах России и Казахстана компания «ПЭК» представлена 192 отделениями.
Компания «ПЭК» — эксперт в логистике.
На правах рекламы
Последние новости
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж "Черное море – это не проходной двор для кораблей ВМС США" "Так нельзя, Америка: ты разваливаешься на кусочки"
Комментарии
Компании , ЕС
Читайте также
Видео
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Европейский банк исчезнет из России
Компании
Стало известно о тревогах Меркель по «Северному потоку-2»
Экономика
Банковские карты россиян оказались под угрозой
Личный счет
Россиян предупредили о финансовой яме
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение