Компания «ПЭК» выходит на европейский рынок

Российская транспортная компания «ПЭК» 12 февраля подписала договор о сотрудничестве с немецким грузоперевозчиком Emons Spedition GmbH. Теперь у клиентов «ПЭК» есть возможность доставки грузов из любого европейского города в любой город России.

Транспортная компания «ПЭК» ("Первая экспедиционная компания") запустила новую услугу — перевозку сборных грузов из Европы. С открытием новых направлений и началом работы 140 зарубежных представительств, филиальная сеть «ПЭК» увеличилась до 327 отделений, обеспечивающих грузовое сообщение по территории Европейского Союза и России.

На данный момент услуга доступна юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ. Отправки грузов из ЕС в Россию осуществляются еженедельно, через консолидационный склад в Германии. Помимо транспортировки, «ПЭК» оказывает своим клиентам помощь в оформлении сопроводительных документов и международных транспортных накладных.

Ключевые преимущества новой услуги «ПЭК»: гарантированные сроки доставки из любого города Европы в любой город России и прозрачная система тарификации, при которой клиент получает единый счет за все этапы транспортировки. На сайте «ПЭК» функционирует уникальный онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость перевозки груза из любой точки Европы в любую точку России. При расчете клиент сразу получает цену, которая включает в себя все сегменты перевозки.

"ПЭК" выходит на глобальный уровень, в настоящий момент мы активно развиваем международное направление деятельности компании. Теперь у наших клиентов появилась возможность доставлять товары из Европы с прозрачной тарификацией и гарантированными сроками доставки", — комментирует заместитель директора транспортной компании «ПЭК» Вадим Филатов.

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Справка о компании:

"ПЭК" (ранее «Первая экспедиционная компания») — один из крупнейших российских грузоперевозчиков, специализирующийся на перевозке сборных грузов. Компания создана в 2001 году, использует авто— и авиатранспорт для доставки грузов по всей территории РФ (включая Крым) и Казахстана. C 2014 года открыто направление доставки грузов с территории КНР.

Для перевозки принимаются как небольшие корреспондентские отправления, так и грузы весом до 20 тонн. Услугами «ПЭК» ежемесячно пользуются более 300 тысяч клиентов: производственные и дистрибьюторские компании, федеральные и региональные торговые сети, интернет-магазины и физлица. За последний год услугами «ПЭК» воспользовались более 3 миллионов клиентов.

Численность персонала компании — 10 тысяч человек. Головной офис находится в Москве. В 142 городах России и Казахстана компания «ПЭК» представлена 192 отделениями.

Компания «ПЭК» — эксперт в логистике.

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