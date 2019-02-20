«Перекресток» оштрафовали за «продление» сроков годности сыра

На упаковке сыра был указан срок годности 5 дней, хотя, согласно санитарным нормам, подобные продукты следует реализовать в течение 12 часов.

АО «Торговой дом „Перекресток“ назначили штраф в размере 200 тысяч рублей за самовольное продление сроков годности у скоропортящихся продуктов. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что на упаковке сыра, который был нарезан и расфасован в магазине, был указан срок годности 5 дней, хотя, согласно санитарным нормам, подобные скоропортящиеся продукты следует реализовать в срок не более 12 часов с момента упаковки.

Также Лефортовский районный суд столицы обязал „Перекресток“ соответсвующее решение разместить в доступном для покупателей месте в помещениях шести торговых точек, которые находятся в Северном административном округе Москвы.