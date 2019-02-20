Франция оштрафовала UBS на €4,5 млрд

Швейцарский банк признан виновным в деле о мошенничестве.

Швейцарский банк UBS должен будет выплатить во Франции штраф в размере €4,5 млрд Выплата станет рекордной в истории французского правосудия для нарушителей в сфере налогового законодательства.

Суд признал кредитную организацию виновной в мошенничестве. В частности, банк обвинялся в незаконном привлечении клиентов, а также в уклонении от уплаты налогов.

Кредитная организация создала систему двойной отчетности, позволяющую скрывать незаконные перемещения капитала состоятельных клиентов между Францией и Швейцарией. Схема действовала с 2004 по 2012 годы. По словам французской национальной прокуратуры, банк создал мошенническую схему исключительного масштаба.

В обозначенные €4,5 млрд входят штраф за уклонение от уплаты налогов (€3,7 млрд) и €800 млн — компенсация ущерба властям Франции, а также процентные начисления.

Рассмотрение дела в отношении UBS во французском суде началось в октябре 2018 года. Как выяснило следствие, за годы работы мошеннической схемы из Франции вывели около €10 млрд При этом UBS отрицал использование незаконных методов.