Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.28
$
65.90
74.50
67.25
Прогноз
25.02 – 04.03
$
67.00
74.84
Индексы и котировки Brent
67.00
–0.22 Золото
1338.10
+0.00 РТС
1194.40
+0.33
Динамика валют
EUR / USD
20.02
1.1340
–0.0028
06.02
1.1368
17.02
06.02
25.01

Франция оштрафовала UBS на €4,5 млрд 

Вести Экономика + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA
Швейцарский банк признан виновным в деле о мошенничестве.
Швейцарский банк UBS должен будет выплатить во Франции штраф в размере €4,5 млрд Выплата станет рекордной в истории французского правосудия для нарушителей в сфере налогового законодательства.
Суд признал кредитную организацию виновной в мошенничестве. В частности, банк обвинялся в незаконном привлечении клиентов, а также в уклонении от уплаты налогов.
Кредитная организация создала систему двойной отчетности, позволяющую скрывать незаконные перемещения капитала состоятельных клиентов между Францией и Швейцарией. Схема действовала с 2004 по 2012 годы. По словам французской национальной прокуратуры, банк создал мошенническую схему исключительного масштаба.
В обозначенные €4,5 млрд входят штраф за уклонение от уплаты налогов (€3,7 млрд) и €800 млн — компенсация ущерба властям Франции, а также процентные начисления.
Рассмотрение дела в отношении UBS во французском суде началось в октябре 2018 года. Как выяснило следствие, за годы работы мошеннической схемы из Франции вывели около €10 млрд При этом UBS отрицал использование незаконных методов.
Вести Экономика: последние новости
Danske Bank прекращает работу в России Чистая прибыль Glencore за 2018 г упала в 1,7 раза "Газпром" пострадал из-за теплой погоды в Европе
Комментарии
Компании
Читайте также
Видео
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Европейский банк исчезнет из России
Компании
Стало известно о тревогах Меркель по «Северному потоку-2»
Экономика
Банковские карты россиян оказались под угрозой
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение