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Источник: послы ЕС утвердили в предпоследнем чтении газовую директиву Евросоюза 

ТАСС + ещё 5 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Комитет постоянных представителей ЕС утвердил в среду в предпоследнем чтении текст поправок в газовую директиву Евросоюза, согласованный 12 февраля на технических переговорах между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС. Об этом сообщил ТАСС европейский источник.
Этот документ должен распространить энергетические нормы ЕС, включая третий энергопакет, на "Северный поток — 2".
"Послы утвердили согласованный на трехсторонних консультациях текст газовой директивы", — отметил он.
По его словам, 4 марта этот документ будет представлен для утверждения Совету ЕС на уровне министров энергетики. Европарламент должен официально утвердить текст на предстоящей в марте сессии в Страсбурге. Далее директива будет опубликована в официальном журнале ЕС и вступит в силу на 20-й день после публикации. Затем каждое государство сообщества должно будет привести свое национальное законодательство в соответствие с этим документом.
Доработанная газовая директива распространяет энергонормы ЕС на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские. Согласно документу, оператором "Северного потока — 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Впрочем, Германия добилась значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из-под действия этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с Еврокомиссией.
По оценкам большинства европейских экспертов, в таком виде газовая директива не позволит блокировать строительство "Северного потока — 2", но может создать дополнительные проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности в вопросе сроков окупаемости проекта.
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Компании , Азия , Ближний Восток , В мире , Европа , Происшествия , Экономика , Газпром , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Еврокомиссия
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