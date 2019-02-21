Банк «Восточный» оштрафован за предложения кредитов

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Алтайскому краю оштрафовало банк «Восточный» на 100 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства.

Дело было возбуждено после того, как житель Алтайского края заявил, что организация, клиентом которой он не является, через телефонные звонки навязчиво предлагала ему свои услуги, а именно взять кредит.

«Его удивило навязчивое предложение банковских услуг от организации, клиентом которой он никогда не являлся, и не давал согласия на получение рекламы посредством телефонной связи», — сообщили в Управлении.

В банке это объяснили технической ошибкой. Как выяснилось, в ходе разговора с мужчиной сотрудники также не спрашивали разрешения на рекламу.