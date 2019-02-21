Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.50
$
65.75
74.35
74.59
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
67.16
–0.01 Золото
1338.70
+0.09 РТС
1198.10
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
21.02
1.1343
–0.0026
06.02
1.1368
18.02
07.02
27.01

Банк «Восточный» оштрафован за предложения кредитов 

News.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Управление Федеральной антимонопольной службы России по Алтайскому краю оштрафовало банк «Восточный» на 100 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства.
Дело было возбуждено после того, как житель Алтайского края заявил, что организация, клиентом которой он не является, через телефонные звонки навязчиво предлагала ему свои услуги, а именно взять кредит.
«Его удивило навязчивое предложение банковских услуг от организации, клиентом которой он никогда не являлся, и не давал согласия на получение рекламы посредством телефонной связи», — сообщили в Управлении.
В банке это объяснили технической ошибкой. Как выяснилось, в ходе разговора с мужчиной сотрудники также не спрашивали разрешения на рекламу.
Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба подозревает «Самсунг Электроникс Рус Компани» в координации цен на электронику. Ведомство возбудило против организации дело.
News.ru: последние новости
ЕС одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве Почти три четверти банков оказались не готовы к кибератакам AliExpress будет продавать товары через «ВКонтакте»
Комментарии1
Компании , ФАС , Samsung
Читайте также
Видео
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Европейский банк исчезнет из России
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение