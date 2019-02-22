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СМИ: Pinterest тайно подала заявку на IPO, может привлечь $12 млрд 

Прайм 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Американская технологическая компания Pinterest Inc. тайно подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций на бирже (IPO) в США, при этом компания намерена запросить оценку по крайней мере в 12 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Источник отметил, что листинг может состояться до конца июня, при этом окончательное решение по планам относительно IPO компанией еще не принято.
В декабре 2018 года американские СМИ сообщали, что Pinterest Inc. готовится провести IPO в апреле 2019 года. Тогда отмечалось, что по итогам размещения компания может быть оценена в 12 миллиардов долларов. В январе сообщалось, что в ходе IPO, которое ожидается в первой половине текущего года, компания может привлечь около 1,5 миллиарда долларов.
Pinterest Inc. — фотохостинг-сервис, основанный в 2010 году в США. Ежемесячно платформу посещает более 250 миллионов человек. Штаб-квартира расположена в городе Сан-Франциско, штат компании превышает 1,6 тысячи человек.
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Компании , Bloomberg
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