Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка начнет продавать заграничные продукты

На маркетплейсе «Яндекса» Сбербанка Bringly появятся продукты питания из-за границы. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по международному развитию «Яндекс. Маркета» Алекс Васильев.

Сначала для заказа будут доступны нескоропортящиеся продукты, которые не требуют специальных условий хранения: чай, кофе, бакалея, кондитерские изделия и другие. На первом этапе поставлять их будет партнер Bringly — турецкий маркетплейс Hepsiburada.

Долгосрочная цель — создать полноценный ассортимент нескоропортящихся товаров из европейских и азиатских онлайн-магазинов, а также из США, говорит Васильев. Он отмечает, что в России есть спрос на биопродукцию, поэтому в будущем Bringly может начать продажи и таких товаров.

За доставку продуктов будет отвечать DPD, которая уже занимается транспортировкой для Bringly из Турции. По словам директора по международному развитию «Яндекс. Маркета», у Hepsiburada есть спецзоны для обработки заказов российской компании, что позволит соблюдать сроки доставки.

Васильев добавил, что покупка продуктов питания для личного пользования не запрещена, поэтому их пилотный проект — в рамках законодательства.

«Часть категорий товаров мы не отображаем на сайте — санкционные продукты не попадут в поисковую выдачу, даже если будут в ассортименте у наших партнеров», — обещает он.

Бета-версию маркетплейса Bringly с товарами из Турции, Китая, Германии, Израиля и других стран запустили в ноябре прошлого года. «Яндекс. Маркет» также развивает одноименную площадку для сравнения цен в разных интернет-магазинах и маркетплейс «Беру», работающий с российскими поставщиками.