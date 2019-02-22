Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.50
$
65.67
74.32
74.58
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
67.14
–0.06 Золото
1326.48
+0.01 РТС
1193.37
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
22.02
1.1345
+0.0003
07.02
1.1343
19.02
08.02
28.01

Требование к капиталу банков могут отменить 

Финмаркет 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Небольшие банки с эффективной бизнес-моделью могут получить поддержку в конкуренции с крупными кредитными организациями. Федеральная антимонопольная служба предложила исключить из законодательства требования к величине капиталов банков и участия в них государства, когда речь идет о допуске к выдаче гарантий, привлечению средств бюджета или размещению средств компаний на депозитах, заявили "Известиям" в службе. Предложения направлены в Минфин. В пресс-службе министерства газете сообщили, что они находятся на межведомственном согласовании.
По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, была проведена инвентаризация законов, в которых присутствуют требования к капиталу финансовых организаций или участию в них государства. В результате подготовлен законопроект, который предлагает заменить эти требования кредитными рейтингами. Документ уже готов, закончить по нему работу планируется в весеннюю сессию Госдумы, добавил А. Аксаков.
Если говорить, к примеру, о доступе банков к размещению средств федерального бюджета, то сейчас основных требований два: капитал не менее 250 млрд рублей и наличие двух рейтингов от "Эксперт РА" и АКРА не ниже уровня А+, пояснил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Аналогичным критерием может выступать участие Центробанка или государства в капитале кредитной организации, добавил эксперт.
По словам директора Банковского института НИУ ВШЭ, к небольшим кредитным организациям с эффективной бизнес-моделью можно отнести 25% действующих в стране банков. По данным ЦБ на 1 февраля этого года, в России действует 479 кредитных организаций. Четверть от них — это 120 банков.
Требования к минимальному размеру капитала в конечном счете всегда направлены на защиту прав кредиторов, считает руководитель практики реструктуризации и банкротства международной юрфирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов. Акционеры не отвечают по долгам компании, поэтому наличие у нее собственного имущества должно покрыть деньги кредиторов хотя бы в минимальном объеме, добавил он.
Однако требование к капиталу как критерий отбора банков для работы с теми же госсредствами зарекомендовал себя как не достаточно эффективный, отмечают "Известия". К примеру, в 2017 году банк "ФК Открытие", входивший в топ-10, отправился на санацию.
Новация ФАС по исключению из законодательства обоих требований должна помочь банкам с эффективной бизнес-моделью конкурировать на рынке, считает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Частные кредитные организации с небольшим капиталом могут быть так же надежны, как и банки с госучастием, считает он. Усиление конкуренции в конечном счете улучшает качество услуг для клиентов — имеющий доступ к большим деньгам банк может увеличить прибыль и направить ее на развитие своих сервисов или программ лояльности.
Финмаркет: последние новости
Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка будет продавать продукты питания из-за границы Эксперимент удался: с 2020 г. всех самозанятых обложат налогом Жилищный нацпроект скорректируют с учетом реального состояния рынка
Комментарии
Компании , АНАТОЛИЙ АКСАКОВ , Василий Заблоцкий , Дмитрий Константинов , ФК Открытие , Госдума , ФАС , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение