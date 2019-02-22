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ФАС согласовала заявки МКБ и Совкомбанка на покупку АТБ 

Rambler News Service + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба согласовала заявки Совкомбанка и Московского кредитного банка (МКБ) на покупку 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщили RNS в пресс-службе ФАС.
«Ходатайства Московского кредитного банка (МКБ) и Совкомбанка на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка ФАС России согласовала», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что новых ходатайств о покупке Азиатско-Тихоокеанского банка в ведомство не поступало.
Ранее Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк подали в ФАС ходатайства о покупке 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
В декабре зампредседателя ЦБ Василий Поздышев сообщил журналистам, что ЦБ получил три письма об интересе к участию в аукционе по продаже акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Ранее ЦБ сообщил, что 14 марта проведет открытый аукцион по продаже акций Азиатско-Тихоокеанского банка. Отмечалось, что торги будут проводиться в электронной форме с понижением стартовой цены продажи. Стартовая цена реализации акций составит 9,857 млрд рублей, минимальная цена реализации акций — около 6 млрд рублей.
ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка через Фонд консолидации банковского сектора 26 апреля 2018 года. По данным регулятора, Азиатско-Тихоокеанский Банк занимал на тот момент 60-е место по величине активов среди российских банков (120 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2018 года) и являлся одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. В сентябре ЦБ сообщил, что докапитализирует Азиатско-Тихоокеанский банк на сумму 9 млрд рублей.
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Компании , Василий Поздышев , Московский кредитный банк , Совкомбанк , ФАС , Азиатско-Тихоокеанский банк , Центральный банк России
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