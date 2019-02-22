При поддержке Корпорации МСП введена в эксплуатацию IT-платформа для автоматизации автоперевозок сельскохозяйственных грузов

ООО «СмартКонтракт» привлекло заемное финансирование по ставке 10,6% годовых в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства общим объемом 240 млн рублей в МСП Банке. Средства предоставлены под прямую гарантию для стартапов Корпорации МСП на сумму 168 млн рублей.

Финансирование осуществляется в рамках проекта по функционированию, доработке и продвижению на рынке IT-платформы Smartseeds для автоматизации автоперевозок сельскохозяйственных грузов по модели Uber for X с использованием электронного документооборота.

Платформа по организации перевозки зерновых и масличных культур Smartseeds обеспечивает прозрачное ценообразование по рыночным ценам, предоставляет заказчикам качественный транспорт и осуществляет полный цикл организации перевозки: страхование груза, проведение и контроль всех платежей, ведение бухгалтерского учета и электронного документооборота.

В поддержку развития онлайн-сервиса Smartseeds высказали заинтересованность такие крупные российские экспортеры зерна как: ООО «Международная зерновая компания», ООО «Астон», ООО «Каргилл» и ООО «Луис Дрейфус».

Компания уже разработала и ввела в эксплуатацию онлайн-сервис SmartsSeeds. В настоящее время продолжается привлечение целевых заказчиков и перевозчиков.

Реализация проекта позволит снизить логистические расходы и повысить доходы сельхозпроизводителям, а также получить надежный инструмент для поиска заказов грузоперевозчикам.

По состоянию на 22 февраля 2019 года субъекты МСП г. Москва получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 30,6 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 34,9 млрд рублей.