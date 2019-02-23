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Один из основателей Twitter покидает совет директоров компании 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Один из основателей американской компании и одноименной социальной сети Twitter Эван Уильямс покидает ее совет директоров. Об этом он заявил в пятницу на своей странице в соцсети.
"Мне очень повезло работать в совете директоров в течение 12 лет (с тех пор как появился совет директоров). Было невероятно интересно, познавательно, а временами и напряженно", — написал Уильямс.
Он добавил, что уходит, чтобы "сфокусироваться на других вещах".
Социальная сеть Twitter появилась в 2006 году, будучи сначала проектом в компании, соучредителем которой был Уильямс. Позже соцсеть была переведена в отдельную компанию Twitter, Уильямс стал членом ее совета директоров и инвестором. С 2008 по 2010 год Уильямс был генеральным директором Twitter.
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