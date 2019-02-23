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МТС-банк подал иск к Utair на 8,69 млн рублей 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
МТС-банк подал исковое заявление к авиакомпании Utair на 8,69 млн рублей. Это следует из материалов в картотеке арбитражных дел.
Исковое заявление в Арбитражный суд Москвы поступило 15 февраля, зарегистрировано 22 февраля. В качестве третьего лица в деле указан Сбербанк. Сумма исковых требований — 8,69 млн рублей.
В 2015 году в ходе реструктуризации Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на семь и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен с 18,9 млрд до 15,4 млрд рублей. Более того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.
В декабре 2018 годуUtair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика — "Финанс-авиа" — допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.
Utair — четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2018 году перевезла 7,9 млн пассажиров. Крупнейшие акционеры — созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).
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Компании , Сургутнефтегаз , МТС-Банк , АК S7 , Аэрофлот , Уральские авиалинии , Сбербанк России , ЮТэйр
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