МТС-банк подал иск к Utair на 8,69 млн рублей

МТС-банк подал исковое заявление к авиакомпании Utair на 8,69 млн рублей. Это следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление в Арбитражный суд Москвы поступило 15 февраля, зарегистрировано 22 февраля. В качестве третьего лица в деле указан Сбербанк . Сумма исковых требований — 8,69 млн рублей.

В 2015 году в ходе реструктуризации Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на семь и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен с 18,9 млрд до 15,4 млрд рублей. Более того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 годуUtair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика — "Финанс-авиа" — допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.