Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.52
$
65.75
74.35
74.50
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
66.91
+0.00 Золото
1328.13
+0.04 РТС
1198.40
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.1341
+0.0064
11.02
1.1277
21.02
11.02
30.01

Орешкин не исключил продления надзорных каникул для российского бизнеса 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что надзорные каникулы для российского бизнеса могут быть продлены.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым продлил надзорные каникулы для малого бизнеса до 31 декабря 2020 года.
"Когда подойдем к окончанию каникул, посмотрим. Но исключать этого нельзя", — рассказал Орешкин в интервью газете "Известия".
Глава министерства отметил, что главной задачей является создание надзорной системы, которая не будет обременять, но при этом будет работать. Он также подчеркнул необходимость цифровизации и автоматизации процессов, над чем правительство уже активно работает.
Последние новости
В России ответили на угрозы Климкина расторгнуть договор по Азову Дать Маха. Послание Путина довело кое-кого до "поросячьего визга" Захарова ответила на идею Порошенко лишить Россию права вето в ООН
Компании , Политика , Экономика , Максим Орешкин , Владимир Путин , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
Россияне перестали переводить деньги на Украину
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение