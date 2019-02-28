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«Газпром» допустил выплату дивидендов в 50% от прибыли по МСФО 

РИА Новости + ещё 8 29 минут назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости/Прайм. Менеджмент "Газпрома" допускает выплату дивидендов в размере 50% от прибыли по МСФО после завершения инвестиционного цикла в 2020 году, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.
"Мы считаем, что это вполне возможно после завершения инвестиционного цикла в 2020 году", — сказал Круглов, отвечая на вопрос о возможности выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.
Он подчеркнул, что это позиция руководства «Газпрома», которая может отличаться от мнения совета директоров и акционеров компании. «В нашей истории выплаты дивидендов были такие случаи, что совет директоров и собрание акционеров не всегда соглашалось с позицией менеджмента компании по выплате дивидендов», — отметил Круглов в ходе Дня инвестора «Газпрома» в Сингапуре.
"Если будет принято такое решение раньше, значит будем выплачивать раньше", — добавил он.
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Комментарии
Компании , Андрей Круглов , Газпром , РИА Новости
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