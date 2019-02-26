Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2018 году выросла на 48,9% и составила 178,8 млрд рублей, расходы на резервы сократились на 2,8% — до 167,1 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.
В четвертом квартале чистая прибыль ВТБ снизилась 12,7% — до 39,1 миллиарда рублей, отчисления в резервы выросли на 3,7%, до 55,7 миллиарда.
Таким образом, показатель чистой прибыли оказался лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль на уровне 175,8 миллиарда рублей по итогам 2018 года. Показатель чистой прибыли за четвертый квартал оказался также лучше консенсус-прогноза РИА Новости, аналитики ожидали ее на уровне 36,1 миллиарда рублей.
В то же время расходы на резервы оказались выше прогнозов аналитиков в 2018 году и в четвертом квартале, ожидания экспертов были на уровне 156,8 и 45,1 миллиарда рублей соответственно.
Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ за 2018 год вырос на 15,5%, розничных — на 18%, сообщается в отчетности банка по МСФО.
По состоянию на 31 декабря 2018 года кредиты юридическим лицам составили 8,439 триллиона рублей, кредиты физическим лицам — 2,989 триллиона рублей.