Чистая прибыль ВТБ за 2018 год выросла на 48,9%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2018 году выросла на 48,9% и составила 178,8 млрд рублей, расходы на резервы сократились на 2,8% — до 167,1 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.

В четвертом квартале чистая прибыль ВТБ снизилась 12,7% — до 39,1 миллиарда рублей, отчисления в резервы выросли на 3,7%, до 55,7 миллиарда.

Таким образом, показатель чистой прибыли оказался лучше консенсус-прогноза РИА Новости , составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль на уровне 175,8 миллиарда рублей по итогам 2018 года. Показатель чистой прибыли за четвертый квартал оказался также лучше консенсус-прогноза РИА Новости, аналитики ожидали ее на уровне 36,1 миллиарда рублей.

В то же время расходы на резервы оказались выше прогнозов аналитиков в 2018 году и в четвертом квартале, ожидания экспертов были на уровне 156,8 и 45,1 миллиарда рублей соответственно.

Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ за 2018 год вырос на 15,5%, розничных — на 18%, сообщается в отчетности банка по МСФО.

По состоянию на 31 декабря 2018 года кредиты юридическим лицам составили 8,439 триллиона рублей, кредиты физическим лицам — 2,989 триллиона рублей.