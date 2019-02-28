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Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2018 году выросла на 11% 

Прайм + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2018 году выросла на 11% по сравнению с 2017 годом, до 831,7 миллиарда рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка.
В четвертом квартале прошлого года Сбербанк заработал 176,2 миллиарда рублей, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 2,2%.
Таким образом, чистая прибыль Сбербанка за год и четвертый квартал оказались немного выше консенсус-прогноза агентства "Прайм", составленного на основе опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что годовая прибыль крупнейшего российского банка составит 831,5 миллиарда рублей, а квартальная — 176,5 миллиарда рублей.
В 2018 году Сбербанк нарастил кредиты физлицам на 25%, компаниям — на 12,9%. По состоянию на 31 декабря объем розничных кредитов составил 6,751 триллиона рублей (рост на 25% в годовом выражении), объем корпоративных кредитов достиг 14,331 триллиона рублей (рост на 12,9% в годовом выражении).
Общий объем кредитов вырос на 16,5% в годовом выражении, до 21,082 триллиона рублей.
Вклады населения в Сбербанке за прошлый год увеличились на 9,9% и по состоянию на 31 декабря составили 13,495 триллиона рублей, корпоративные депозиты выросли на 26,6% — до 7,402 триллиона рублей.
"Средства клиентов увеличились на 5,1% в четвертом квартале 2018 года за счет общего роста розничных и корпоративных депозитов относительно третьего квартала, что характерно для конца года", — говорится в сообщении.
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Компании , Сбербанк России
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