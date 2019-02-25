Чистая прибыль VEON по МСФО в IV квартале составила $33 млн

Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd. ), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в четвертом квартале 2018 года снизилась на 3,1% в годовом выражении — до 2,249 миллиарда долларов по МСФО, следует из отчетности компании. В 2019 году VEON прогнозирует рост выручки на 1-3%.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале 2018 года составила 33 миллиона долларов против убытка в 399 миллионов долларов, полученного годом ранее. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 714 миллионов долларов, снизившись на 5,1% в годовом выражении.

VEON по итогам 2019 года прогнозирует органический рост выручки на 1-3%, EBITDA — на 1-6%, а свободный денежный поток (FCF) — приблизительно на уровне 2018 года, около 1 миллиарда долларов.