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Baring Vostok обратился к Путину из-за ареста основателя фонда 

Rambler News Service + ещё 5 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Baring Vostok в открытом письме обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело против основателя инвестфонда Майкла Калви и ряда топ-менеджеров компании.
«Несмотря на требования законодательства, в отношении данных граждан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в письме.
При этом фонд указывает, что в последнее время в России суды и правоохранительные органы сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. По мнению Baring Vostok, такое правоприменение исключает возможность давления на бизнес-партнеров в рамках корпоративных споров.
Фонд также напоминает, что уголовное дело в отношении Майкла Калви и топ-менеджеров Baring Vostok было возбуждено на фоне корпоративного спора в ПАО КБ «Восточный»: между фондами Baring Vostok с одной стороны и российскими предпринимателями, акционерами банка — с другой.
«В связи с вышеизложенным просим вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении Д. М. Калви, В. Л. Абгаряна, И. Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М. С. Владимирова, А. С. Кордичева», — говорится в письме.
15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля Майкла Калви.
По версии следствия, подозреваемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International financial technology group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.
Ранее адвокат Майкла Калви Дмитрий Клеточкин заявил, что следствие предъявило обвинение основателю фонда по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
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Комментарии
Компании , Криминал , Политика , Происшествия , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , Владимир Путин , Восточный экспресс банк , МВД
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