Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.43
74.15
74.30
Прогноз
04.03 – 11.03
$
64.00
73.20
Индексы и котировки Brent
66.80
–0.37 Золото
1330.27
–0.02 РТС
1208.95
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.1363
+0.0086
11.02
1.1277
21.02
11.02
30.01

Группа Альфа-Банка нарастила прибыль по МСФО в 1,5 раза 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа Альфа-Банка нарастила чистую прибыль в 2018 году по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) более чем в 1,5 раза. Как сообщает пресс-служба организации, она составила $1,321 млрд
В банковскую группу, помимо самого Альфа-Банка входят ABH Financial и дочерние компании. По итогам 2017 года прибыль группы составляла $798 млн При этом совокупные активы увеличились по итогам прошлого года на 5,5% до $47,2 млд. В сообщении кредитной организации отмечается, что без учёта эффекта от ослабления российской валюты, активы увеличились на 18,7%.
Кредитный портфель группы вырос до $30,57 млрд (рост 7% год к году), в то же время розничный портфель достиг $6,07 млрд (рост 37,7%), а корпоративный $24,5 млрд (рост 1,4%).
Обязательства группы за год стали больше на 4,3% и достигли $40 млрд
Коэффициенты достаточности общего капитала и капитала первого уровня по стандартам «Базель III» по итогам 2018 года составили 18,2% и 17,3% соответственно.
Как ранее писал News.ru, Альфа-Банк закончил расследование по факту размещения одним из курьеров снимка клиента с открытыми паспортными данными в Интернете. В банке пояснили, что уволили сотрудника, изменили инструкции и усилили контроль за их выполнением. Пострадавший получил iPhone XS в качестве извинений.
News.ru: последние новости
В руководстве «Газпрома» произошли изменения Baring Vostok просит Путина контролировать дело Калви Nestle не договорилась с «Альфа Групп» о цене Borjomi
Комментарии
Компании , Альфа-банк
Читайте также
Видео
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В руководстве «Газпрома» произошли изменения
Компании
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
Baring Vostok обратился к Путину
Компании Экономика
Россияне перестали переводить деньги на Украину
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение