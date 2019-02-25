Группа Альфа-Банка нарастила прибыль по МСФО в 1,5 раза

Группа Альфа-Банка нарастила чистую прибыль в 2018 году по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) более чем в 1,5 раза. Как сообщает пресс-служба организации, она составила $1,321 млрд

В банковскую группу, помимо самого Альфа-Банка входят ABH Financial и дочерние компании. По итогам 2017 года прибыль группы составляла $798 млн При этом совокупные активы увеличились по итогам прошлого года на 5,5% до $47,2 млд. В сообщении кредитной организации отмечается, что без учёта эффекта от ослабления российской валюты, активы увеличились на 18,7%.

Кредитный портфель группы вырос до $30,57 млрд (рост 7% год к году), в то же время розничный портфель достиг $6,07 млрд (рост 37,7%), а корпоративный $24,5 млрд (рост 1,4%).

Обязательства группы за год стали больше на 4,3% и достигли $40 млрд

Коэффициенты достаточности общего капитала и капитала первого уровня по стандартам «Базель III» по итогам 2018 года составили 18,2% и 17,3% соответственно.

Как ранее писал News.ru, Альфа-Банк закончил расследование по факту размещения одним из курьеров снимка клиента с открытыми паспортными данными в Интернете. В банке пояснили, что уволили сотрудника, изменили инструкции и усилили контроль за их выполнением. Пострадавший получил iPhone XS в качестве извинений.