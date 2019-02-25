Переговоры структур «Альфа Групп» и корпорации Nestle о продаже производителя воды IDS Borjomi приостановлены. Стороны не смогли договориться о цене актива.
В настоящий момент диалог не ведётся, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Эти данные изданию подтвердил и собеседник, занимавшийся оценкой компании.
«Nestle была открыта к предложениям, стороны провели плановые переговоры», — рассказал один из источников.
Однако все обсуждения завершились без результата, добавил он.
В «Альфа Групп», а также в российском и швейцарском подразделениях Nestle журналистам отказались давать комментарии по этому поводу. Представители IDS Borjomi не ответили на запрос, а в «Альфа Банке» посоветовали задать соответствующий вопрос непосредственным участникам переговоров.
Ранее News.ru сообщал, что «Альфа-групп» вела переговоры о продаже контрольного пакета в IDS Borjomi International. Крупнейшим производителем воды интересовались Nestle и Coca-Cola. Эксперты оценивали сумму сделки до $630 млн