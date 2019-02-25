Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.43
74.15
74.30
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.42
74.17
Индексы и котировки Brent
67.12
+0.03 Золото
1329.67
–0.01 РТС
1208.95
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.1363
+0.0086
11.02
1.1277
21.02
11.02
30.01

Nestle не договорилась с «Альфа Групп» о цене Borjomi 

News.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Переговоры структур «Альфа Групп» и корпорации Nestle о продаже производителя воды IDS Borjomi приостановлены. Стороны не смогли договориться о цене актива.
В настоящий момент диалог не ведётся, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Эти данные изданию подтвердил и собеседник, занимавшийся оценкой компании.
«Nestle была открыта к предложениям, стороны провели плановые переговоры», — рассказал один из источников.
Однако все обсуждения завершились без результата, добавил он.
В «Альфа Групп», а также в российском и швейцарском подразделениях Nestle журналистам отказались давать комментарии по этому поводу. Представители IDS Borjomi не ответили на запрос, а в «Альфа Банке» посоветовали задать соответствующий вопрос непосредственным участникам переговоров.
Ранее News.ru сообщал, что «Альфа-групп» вела переговоры о продаже контрольного пакета в IDS Borjomi International. Крупнейшим производителем воды интересовались Nestle и Coca-Cola. Эксперты оценивали сумму сделки до $630 млн
News.ru: последние новости
В руководстве «Газпрома» произошли изменения Путину доложат о письме Baring Vostok Группа Альфа-Банка нарастила прибыль по МСФО в 1,5 раза
Комментарии
Компании , Coca-Cola , Альфа-банк , Альфа-Групп , РБК
Читайте также
Видео
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В руководстве «Газпрома» произошли изменения
Компании
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
Baring Vostok обратился к Путину
Компании Экономика
Россияне перестали переводить деньги на Украину
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение