Nestle не договорилась с «Альфа Групп» о цене Borjomi

Переговоры структур « Альфа Групп » и корпорации Nestle о продаже производителя воды IDS Borjomi приостановлены. Стороны не смогли договориться о цене актива. В настоящий момент диалог не ведётся, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Эти данные изданию подтвердил и собеседник, занимавшийся оценкой компании. «Nestle была открыта к предложениям, стороны провели плановые переговоры», — рассказал один из источников. Однако все обсуждения завершились без результата, добавил он. В «Альфа Групп», а также в российском и швейцарском подразделениях Nestle журналистам отказались давать комментарии по этому поводу. Представители IDS Borjomi не ответили на запрос, а в «Альфа Банке» посоветовали задать соответствующий вопрос непосредственным участникам переговоров. Ранее News.ru сообщал, что «Альфа-групп» вела переговоры о продаже контрольного пакета в IDS Borjomi International. Крупнейшим производителем воды интересовались Nestle и Coca-Cola . Эксперты оценивали сумму сделки до $630 млн