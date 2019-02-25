СМИ узнали о реакции Путина на арест Калви

Bloomberg: Путин оправдал дело против Калви

Президент России Владимир Путин в ходе закрытой встречи прокомментировал дело в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви

По данным Bloomberg, российский лидер оправдал преследование бизнесмена. Он отметил, что невозможно игнорировать подозрения следователей. Кроме того, политик заявил, что чрезмерное ограничение полномочий полиции и регуляторов по проверкам бизнеса может привести к возникновению рисков для общественной безопасности и здоровья граждан.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину сообщат о просьбе инвестиционного фонда Baring Vostok. В настоящее время представителю Кремля неизвестно, получил ли политик соответствующее письмо от организации.

Басманный суд арестовал на два месяца пять человек, в том числе и Калви. Всех фигурантов подозревают в мошенничестве и махинациях с акциями, которые нанесли крупный ущерб банку «Восточный».