Объединение «Массандра» передали в собственность Крыма

"Принять предложение управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия "Производственное аграрное объединение "Массандра" управления делами президента Российской Федерации как имущественного комплекса", — говорится в распоряжении от 22 февраля 2019 года, которое опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжением управлению делами и правительству Крыма поручено обеспечить передачу комплекса в установленном порядке.

"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака, объединение стало первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.