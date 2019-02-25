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Объединение «Массандра» передали в собственность Крыма 

РИА Новости + ещё 3 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство России передало объединение "Массандра" из ведения управления делами президента РФ в государственную собственность Крыма, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Принять предложение управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия "Производственное аграрное объединение "Массандра" управления делами президента Российской Федерации как имущественного комплекса", — говорится в распоряжении от 22 февраля 2019 года, которое опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжением управлению делами и правительству Крыма поручено обеспечить передачу комплекса в установленном порядке.
"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака, объединение стало первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
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Комментарии
Компании , Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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