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В Кремле прокомментировали реакцию Путина на арест Калви 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не высказывал личного отношения к задержанию главы инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает РИА «Новости».
Таким образом, Песков опроверг информацию Bloomberg о том, что Владимир Путин в ходе закрытой встречи оправдал возбуждение уголовного дела против Калви.
«Однозначно нет. Президент констатировал факты, никаких своих предпочтений не высказывал», — сказал Песков.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Baring Vostok. По словам источников агентства, Путин ответил, что «подозрения следователей о том, что Калви и его партнеры украли крупную сумму денег — 2,5 млрд рублей, нельзя было игнорировать».
Майкл Калви и пятеро его предполагаемых сообщников обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, они причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный».
Комментарии3
Компании , Дмитрий Песков , Майкл Калви , Владимир Путин , РИА Новости , Bloomberg
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