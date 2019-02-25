В Кремле прокомментировали реакцию Путина на арест Калви

Таким образом, Песков опроверг информацию Bloomberg о том, что Владимир Путин в ходе закрытой встречи оправдал возбуждение уголовного дела против Калви.

«Однозначно нет. Президент констатировал факты, никаких своих предпочтений не высказывал», — сказал Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Baring Vostok. По словам источников агентства, Путин ответил, что «подозрения следователей о том, что Калви и его партнеры украли крупную сумму денег — 2,5 млрд рублей, нельзя было игнорировать».

Майкл Калви и пятеро его предполагаемых сообщников обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, они причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный».