Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Газпром заявил об уходе двух топ-менеджеров, которые проработали с главой газовой монополии Алексеем Миллером более 10 лет. Это его заместитель Александр Медведев, которые будучи запредом правления курировал внешний рынок и Валерий Голубев, отвечавший за внутренний рынок. Оба пришли в Газпром в 2002 году почти одновременно с самим Алексеем Миллером. Также компанию покидает начальник департамента добычи Всеволод Черепанов

С чем же связаны столь громкие кадровые перестановки в крупнейшей газовой компании России? Видно, что замена кадров происходит сразу по всем трем направлениям работы Газпрома — по экспорту, внутреннему рынку и добыче. Однако эксперты не связывают эти увольнения со сменой стратегии компанией.

«Газпром уже принял инвестиционные решения по множеству проектов, они реализуются, и что-то менять на текущем этапе невозможно. Контракт с Китаем подписан, газопровод «Сила Сибири» строится. На европейском направлении Газпрому приходится работать в условиях колоссального давления на него, прежде всего, по политическим мотивам. Но в ситуации давления на «Северный поток-2» и применения Третьего энергопакета Газпром является заложником ситуации. Поэтому кого ни поставь на эти должности, в стратегическом плане ничего не изменится», — уверен Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.

«Это обычная ротация кадров. Голубев и Медведев давно в Газпроме. К ним претензий, насколько я знаю, нет. Я бы рассматривал это скорее как почетную пенсию. Товарищи в нормально возрасте», — считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

Дальнейшее место Валерия Голубева в Газпроме не назвали, вполне возможно, он действительно выходит на пенсию — в этом году ему исполняется 67 лет. И в официальном сообщении Миллер поблагодарил его «за многолетнюю плодотворную работу на благо Газпрома».

Юшков не исключает, что поводом для ухода Голубева, отвечающего за внутреннюю политику, могла стать коррупционная история с семьей Арашуковых и воровством более 30 млрд рублей.

В январе в Совете Федерации прошла настоящая спецоперация по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого вместе с его отцов подозревают к хищениям газа на более чем 30 млрд рублей (а также в убийстве по меньшей мере двух человек).

«В Газпроме не могли оставить без следа такую историю. Понятно, что это был удар и по Газпрому. Возможно, было желание европейских партнеров увидеть новых людей после истории с Арашуковым. Голубев мог стать «жертвой» коррупционного скандала», — говорит Юшков.

Впрочем, Пикин считает эту версию слабой, потому что Голубев не отвечал непосредственно за Северный Кавказ, и там есть люди, которые ближе к этому делу.

Впрочем, Голубев курировал не только внутренний рынок газа, но также вопросы строительства «Силы Сибири» для поставок газа в Китай, плюс занимался сотрудничеством с Белоруссией. Проблем со строительством «Силы Сибири» нет, по срокам даже отмечаются опережение. С Белоруссией проблемы имеются, но они не в газовой, а в нефтяной сфере — белорусы, как известно, требуют компенсации за введение Россией налогового маневра. Придраться к чему-либо сложно.

Уход Александра Медведева из Газпрома не так однозначен. До пенсии ему еще пару лет надо работать — ему 63 года. Но теперь он будет работать не на благо газовой отрасли страны, а на благо питерского футбола. Буквально на днях его назначили гендиректором футбольного клуба «Зенит» . Ранее он почти семь лет руководил Континентальной хоккейной лигой (но параллельно с руководством Газпрома). Плюс «он сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса». То есть возможности для высказывания своего мнения по поводу газовой отрасли у него будут, но возможности влияния на Газпром — уже нет. Международный деловой конгресс создан для продвижения интересов Газпрома за рубежом. После того, как в 2014 году был подписан исторический контракт с Китаем, основной темой на заседаниях конгресса все чаще становится газовый рынок АТР.

Интересно, что функционал Александра Медведева в Газпроме сокращался уже давно, как будто его готовили к постепенному уходу. После почти 10 лет во главе «Газпром экспорта» он лишился этого места в 2014 году. Его подвинула Елена Бурмистрова. То есть Медведев уже несколько лет как отстранен от оперативного управления экспортом. И именно Бурмистровой теперь пророчат еще неостывшее место заместителя Миллера.

«С Медведевым более сложная и запутанная история. Почему Газпром увольняет Медведева, который полон сил, прекрасно понимает текущий рынок и внешние рынки? Его нельзя назвать пенсионером, который не может работать. На пресс-конференциях, которые Газпром проводит перед собранием акционеров, Медведев всегда довольно веселый, много шутит. Он любит шутки-прибаутки, поговорки. Плюс каких-то публичных нареканий со стороны руководства Газпрома к нему тоже нет», — говорит Юшков.

«Рынок меняется, но в последние годы Газпром реагирует на это, в частности, запускает электронные торги газом в Европе. Они конкурируют с долгосрочными контрактами, но ничего не поделаешь, таков рынок. Нельзя сказать, что Газпром при Медведеве был не прав в своей маркетинговой стратегии на европейском рынке», — добавляет эксперт.

«Если посмотреть, то формально три года подряд Россия ставит рекорды по объемам экспорта газа. То есть Газпром молодец, у него все с экспортом хорошо. Что будет в 2019 году, это уже другой вопрос», — добавляет эксперт.

Газовые отношений с Украиной и трехсторонние переговоры по поводу нового транзитного контракта с 2020 года — это дело уже давно было не уровня Александра Медведева. «Главными переговорщиками здесь являются лично Александр Новак (министр энергетики) и Алексей Миллер (глава Газпрома). Новак воспринимается Путиным как энергетический Лавров, который ездит и в плане дипломатии договаривается и с Украиной в рамках трехсторонних переговоров, и с ОПЕК . Медведев в этих делегациях, скорее всего, был, но ответственность за эти переговоры вряд ли возлагалась на него», — говорит эксперт ФНЭБ. Можно вспомнить еще про спор с Украиной в Стокгольмском арбитраже, где Газпром остался в минусе, но эта история еще не окончена, поэтому за нее еще рано сносить головы, добавляет он.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что отставки Медведева и Голубева не случайны и готовились давно: Миллер пытается укрепить свои полномочия, убрав людей, которые не входят в его команду.

При этом, кто их заменит, не сообщается. Возможно, имена прозвучат на совете директоров компании. В любом случае, вопрос увольнения и назначения на пост заместителей правления Газпрома согласуется с первым лицом государства, говорит Симонов.