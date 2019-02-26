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В «Газпроме» объяснили уход из компании топ-менеджеров Медведева и Голубева 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев покинули свои посты в связи с выходом на пенсию, сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.
"Газпром" сообщил об уходе Медведева и Голубева из компании в понедельник.
"В принципе мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс‒релизе", — сказал Круглов в ходе Дня инвестора в Гонконге.
"Два заместителя председателя правления Валерий Голубев и Александр Медведев покинули свои посты в связи с выходом на пенсию", — отметил он.
Медведев отвечал за экспортное направление в "Газпроме". Он входил в состав правления компании с 2002 года, а с 2005 года занимал должность заместителя председателя правления. В пятницу Медведев был назначен президентом и генеральным директором футбольного клуба "Зенит".
Голубев, экс-сенатор от Ленинградской области, вошел в состав правления "Газпрома" в 2003 году, а с 2006 года занимал должность заместителя председателя правления компании. Он курировал вопросы поставок газа в страны СНГ, а также поставки газа в регионы РФ, доступ к транспортным мощностям "Газпрома" независимых производителей газа.
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Комментарии6
Компании , Александр Медведев , Андрей Круглов , Валерий Голубев , Газпром , Зенит
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