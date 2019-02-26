«Макдоналдс» в России теперь принимает бесконтактные карты «Мир»

Все предприятия «Макдоналдс» в России теперь принимают к оплате бесконтактные карты «Мир». Об этом сообщает банк «Русский Стандарт», который обеспечил в этой сети ресторанов быстрого питания возможность платить в одно касание картами национальной платежной системы в кассовых терминалах и устройствах самообслуживания.

В банке напоминают, что он работает с «Макдоналдсом» более пяти лет и за это время организовал в ресторанах сети в России возможность приема карт всех крупнейших международных платежных систем.

Коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин подчеркнул, что «Макдоналдс» в числе первых крупных сетей общественного питания приступил к обслуживанию национальных платежных карт. Сегодня в России работает более 680 предприятий «Макдоналдс», ежедневно рестораны сети обслуживают более 1,5 млн посетителей, указано в справке «Русского Стандарта».

В целом в 2018 году примерно 10% от общего количества ежемесячных платежей по картам «Мир» совершались в кафе и ресторанах, уточнил Лазырын.