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«Макдоналдс» в России теперь принимает бесконтактные карты «Мир» 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все предприятия «Макдоналдс» в России теперь принимают к оплате бесконтактные карты «Мир». Об этом сообщает банк «Русский Стандарт», который обеспечил в этой сети ресторанов быстрого питания возможность платить в одно касание картами национальной платежной системы в кассовых терминалах и устройствах самообслуживания.
В банке напоминают, что он работает с «Макдоналдсом» более пяти лет и за это время организовал в ресторанах сети в России возможность приема карт всех крупнейших международных платежных систем.
Коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин подчеркнул, что «Макдоналдс» в числе первых крупных сетей общественного питания приступил к обслуживанию национальных платежных карт. Сегодня в России работает более 680 предприятий «Макдоналдс», ежедневно рестораны сети обслуживают более 1,5 млн посетителей, указано в справке «Русского Стандарта».
В целом в 2018 году примерно 10% от общего количества ежемесячных платежей по картам «Мир» совершались в кафе и ресторанах, уточнил Лазырын.
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Комментарии
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